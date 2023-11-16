SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Arda Turan, yediği akreditasyon cezalarıyla Türk spor tarihine geçti

Arda Turan, yediği akreditasyon cezalarıyla Türk spor tarihine geçti

16.11.2023 10:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor Teknik direktörü Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) akreditasyon kartı talimatlarına rağmen, kartını görünür şekilde takmadığı için 5 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Arda Turan bu sevklerinde 1'inde ikaz alırken, diğer 4 sevkinde toplamda 107 bin 250 TL para cezasına çarptırıldı.

Arda Turan, yediği akreditasyon cezalarıyla Türk spor tarihine geçti

1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF) akreditasyon talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 12 haftada 5 kez Profesyonel PFDK'ya sevk edildi. Akreditasyon kartını görünür bir şekilde takmayan Arda Turan, 107 bin 250 TL para cezası aldı.

1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olunan karşılaşmada, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, talimatlara aykırılık nedeniyle ilk ihtarını, yazılı olarak aldı.

İLK CEZA 6'NCI HAFTANIN ARDINDAN

654617a9183d0883

Arda Turan, ilk cezasını ise 6'ncı haftada oynanan Ümraniyespor maçının ardından aldı. Akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna takmayan genç teknik adam, ikinci kural ihlalinin ardından 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

Arda Turan, bir hafta sonra oynadıkları Sakaryaspor mücadelesinin ardından da yine aynı sebeple ceza aldı. Deplasmanda oynanan Sakaryaspor mücadelesinde akreditasyon kartını görünür şekilde takmayan Arda Turan, yine 19 bin 500 TL para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

3'ÜNCÜ İHLALİN ARDINDAN CEZA ARTIYOR

arda_turan-dan_galatasaray_da24a_v

Aldığı cezalardan uslanmayan ve kural ihlaline adeta kasıtlı olarak devam eden genç teknik adam, 8'inci haftada oynanan Bodrum FK mücadelesinin ardından da aynı sebeple PFDK'ya sevk edildi. Arda Turan, bu sevkin ardından 29 bin 250 TL para cezası aldı.

Genç teknik adam, ceza yedikçe kural ihlaline devam etti. 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Eyüpspor'un Bandırmaspor'u konuk ettiği karşılaşmada akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK, bu sevkin ardından Arda Turan'a 39 bin TL para cezası verdi.

12 haftada 5'inci kez kural ihlali yapan Arda Turan, sadece akreditasyon talimatlarına aykırı davranmaktan 107 bin 250 TL ceza yiyen ilk teknik adam olarak Türk spor tarihine geçti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de iki ayrılık kesin!Fenerbahçe'de iki ayrılık kesin!
Gedson Fernandes ve Sacha Boey'e milli takım teklifi!Gedson Fernandes ve Sacha Boey'e milli takım teklifi!
Bonservisinde indirime bile gidildi!Bonservisinde indirime bile gidildi!
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan spor 10 eyüpspor teknik direktörü maçın ekipleri da,
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Koruması jet hızıyla etkisiz hale getirdi

Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Koruması jet hızıyla etkisiz hale getirdi

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

Galatasaray'dan Caner Erkin hamlesi

Bonservisinde indirime bile gidildi!

Bonservisinde indirime bile gidildi!

Milli takım, Almanya ile karşı karşıya geliyor!

Milli takım, Almanya ile karşı karşıya geliyor!

Halaand ve Mbappe'ye çağrı!

Halaand ve Mbappe'ye çağrı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.