Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirlier 1 yaşındaki kızı hakkındaki yoruma dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında evlenmişti. Aralarında yaş farkı çok konuşulan çift 2022 Kasım ayında da ilk çocuklarını kucaklarına almanın heyecanını yaşadı.

Kasım 2022'de kızları Ada Siena'yı kucaklarına alan çift sosyal medya hesabından birinci yaş doğum günü pozlarını paylaştı.

Elbirliler paylaşımına "Sen geldin ve dünya değişti. Sanki ruhlarımız hayat boyu birbirini beklemiş sessiz sakince buluşmak için, sana yazılacak çok söz söylenecek çok şarkı var Siena'm. Tek dileğim hep mutlu ol. Ömrümüz yettiğince babanla ben hep yanındayız" notunu düştü.

Ünlü fenomen bir takipçisinin "Çocuğun niye saçları çok az?" yorumunu yapmasının üzerine "Sizin zekanız için aynı soru yöneltildi mi hiç?" dedi.







