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Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor! Melodi Elbirliler kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 10:10 | Son Güncelleme

Şef Arda Türkmen'in çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aralarında 15 yaş bulunan çiftin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi.

Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor! Melodi Elbirliler kimdir?

Televizyonda yaptığı yemek programlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan 45 yaşındaki Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Türkmen, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşıyor.

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Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Arda Türkmen, güzellik Blogger'i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler'le birlikte.

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Türkmen ile Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlar. Çiftin ilişkisi ise Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

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MELODİ ELBİRLİLER KAÇ YAŞINDA?

Güzellik bloggeri olarak tanınan Melodi Elbirliler son dönemde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler, Akrep burcudur.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir. Elbirliler son günlerde ünlü aşçı ile yaşadığı aşkla gündemdedir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sakali biraz uzun olsa 5 vakit namaz kilsa ramazanda oruç tutan kendsinden 15 yas küçükle bir hanımla flort degil nikah kiyip eşi yapsa ne derdik ?
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