SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda'ya tribünden özel destek! Real Madrid maçına geldi

Real Madrid'in puan kaybettiği ve performansının tartışıldığı maçta Arda'yı özel bir isim yalnız bırakmadı. İşte o sürpriz desteğin detayları...

Emre Şen
Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Real Madrid, kendi evinde ağırladığı Girona ile 1-1 berabere kalarak ağır bir yara aldı.

Santiago Bernabeu'daki bu gerilimli puan kaybının faturası ise İspanyol basını tarafından büyük ölçüde genç yeteneğimiz Arda Güler'e kesildi. Sahadaki mücadelesi otoritelerce eleştirilen ve oldukça moralsiz olduğu gözlenen milli yıldızımıza en büyük teselli ise hiç beklemediği bir anda, tribünlerden geldi.

ZOR GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Maç boyunca stresin zirve yaptığı anlarda, stat kameralarına takılan bir detay dikkatlerden kaçmadı. Arda Güler'in özel hayatında mutlu bir birliktelik sürdüğü genç basketbolcu Duru Nayman, sevgilisini bu zorlu 90 dakikada yalnız bırakmadı.

Tribündeki yerini alarak maçı saniye saniye takip eden Nayman, eleştiri oklarının hedefi haline gelen Arda'ya manevi anlamda kalkan oldu.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Puan kaybının yaşandığı ve soyunma odasına moralsiz gidildiği o karanlık gecede, Duru Nayman'ın tribündeki o destekleyici tavrı, sadece Türk futbolseverlerin değil, maçı takip eden magazin ve spor basınının da dikkatini çekti. Saha içindeki baskıyı ve eleştirileri göğüslemeye çalışan genç futbolcunun, bu özel destekle moral bulduğu belirtiliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.