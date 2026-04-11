Arda'ya tribünden özel destek! Real Madrid maçına geldi

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Real Madrid, kendi evinde ağırladığı Girona ile 1-1 berabere kalarak ağır bir yara aldı.

Santiago Bernabeu'daki bu gerilimli puan kaybının faturası ise İspanyol basını tarafından büyük ölçüde genç yeteneğimiz Arda Güler'e kesildi. Sahadaki mücadelesi otoritelerce eleştirilen ve oldukça moralsiz olduğu gözlenen milli yıldızımıza en büyük teselli ise hiç beklemediği bir anda, tribünlerden geldi.

ZOR GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Maç boyunca stresin zirve yaptığı anlarda, stat kameralarına takılan bir detay dikkatlerden kaçmadı. Arda Güler'in özel hayatında mutlu bir birliktelik sürdüğü genç basketbolcu Duru Nayman, sevgilisini bu zorlu 90 dakikada yalnız bırakmadı.

Tribündeki yerini alarak maçı saniye saniye takip eden Nayman, eleştiri oklarının hedefi haline gelen Arda'ya manevi anlamda kalkan oldu.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Puan kaybının yaşandığı ve soyunma odasına moralsiz gidildiği o karanlık gecede, Duru Nayman'ın tribündeki o destekleyici tavrı, sadece Türk futbolseverlerin değil, maçı takip eden magazin ve spor basınının da dikkatini çekti. Saha içindeki baskıyı ve eleştirileri göğüslemeye çalışan genç futbolcunun, bu özel destekle moral bulduğu belirtiliyor.