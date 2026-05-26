Fenerbahçe Rize'ye son saniyede yıkıldı! Galatasaraylı yıldızların çılgın sevinci gündem oldu!

Galatasaray YouTube kanalına konuk olan sarı-kırmızılı ekibin yıldızları Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün ile takıma yeni katılan Eren Elmalı, gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Avrupa zaferlerine gelen eleştirilere esprili bir dille isyan eden futbolcular, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında puan kaybettiği son saniyelerde yaşadıkları çılgın anları da ilk kez anlattı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR İÇİNİ DÖKTÜ!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da, takımın yerli iskeletini oluşturan Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Eren Elmalı, kulübün resmi YouTube kanalında katıldıkları programda çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Avrupa'daki tarihi zaferlerden derbi atmosferine, yabancı oyuncularla yaşanan diyaloglardan ezeli rakip Fenerbahçe'nin puan kaybettiği anlara kadar birçok konuya değinen futbolcuların samimi açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özellikle Abdülkerim ve Yunus'un Avrupa eşleşmelerine gelen yorumlara yaptıkları göndermeler taraftarları kırdı geçirdi.

"KİMİ YENSEK 'TARİHİN EN KÖTÜSÜ' OLUYOR!"

Galatasaray'ın Avrupa arenasında dev kulüplere karşı aldığı galibiyetlerin küçümsenmesine sitem eden milli stoper Abdülkerim Bardakcı, "Tarihin en kötü Liverpool’unu 2 kere yendik. Tarihin en kötü Juventus'unu da yendik, üstelik içeride 5 attık" diyerek algılara tepki gösterdi. Abdülkerim'in bu sözleri üzerine araya giren Yunus Akgün ise ironik bir şekilde, "Zaten kimi yensek bir anda 'Tarihin en kötüsü' oluyor" ifadelerini kullanarak arkadaşına destek verdi.

TAKIM İÇİNDEKİ ESPRİLİ "HYEON-GYU OH" ÇATIŞMASI

Takım içindeki eleştiri kültürünü ve birbirleriyle olan esprili diyaloglarını da paylaşan ikili, Beşiktaş derbisine dair soyunma odası anılarını paylaştı. Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş'ın golcüsü Oh ile girdiği mücadeleyi şu sözlerle anlattı:

"Beşiktaş maçında Hyeon-gyu Oh ile mücadelemde sadece bir pozisyonda döndü, 6 tanesinin 5'ini ben almışımdır. İçeri girdik, Yunus bana gelip 'Abi nasıl döndü ama ya' diyor. Ya dedim, onca pozisyon arasından onu mu seçtin?"

Yunus Akgün ise bu eleştirisine gülerek, "İyisini niye söyleyeyim? Yapamadığı şeyi söylüyorum ki bir dahakine ona dikkat etsin" yanıtını verdi. Yeni transfer Eren Elmalı da takım içindeki bu otokontrolü, "Kendi aramızda niye kötü yaptığımızın geri dönüşünü sürekli yapıyoruz. Birbirimizi acımasızca eleştiriyoruz" sözleriyle doğruladı.

"BÜTÜN BASKIYI BİZ ÜSTÜMÜZE ALIYORUZ, YABANCILARA BİR ŞEY KALMIYOR"

"Galatasaray'da Türk oyuncu olmak zor mu?" sorusuna samimi yanıtlar veren futbolcular, yerli olmanın getirdiği ağır sorumluluğa dikkat çekti. Abdülkerim Bardakcı, "Bize baskı daha çok oluyor ama biz buna alıştık. Galatasaray'da oynayacak adam bu baskıyı da kaldırabilmeli. Mentalinin ve psikolojisinin çok güçlü olması gerekiyor. Çoğu baskıyı üzerimize alıyoruz zaten, yabancılara bir şey kalmıyor. Sana sürekli sorumluluğunu hissettiriyorlar ama bu güzel bir şey, bizi diri tutuyor. Herkes kötü gününde olabilir; kötü oynayabiliriz ama asla kötü mücadele etmeyiz." derken, Yunus Akgün ise "Zor ama bu durum tamamen beklentiden dolayı. Biz de bazen duygusal olabiliyoruz. Derbileri yabancılar da çok önemsiyor ama Türk oyuncu o ruhu çok daha derinden hissediyor. Türk olarak üzerimize düşeni yapıyoruz; Barış, ben, Eren, Uğurcan..." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBETTİĞİ AN: "BAĞIRMAKTAN TANSİYONUM DÜŞTÜ!"

Programın en çok konuşulan anı ise, Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor karşısında uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldığı maçta Galatasaraylı futbolcuların yaşadığı reaksiyon oldu. O anları gülerek anlatan Yunus Akgün şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe maçta öne geçince Eren üzülüp odaya gitti. Apo ağabey arkasından seslendi, 'Yine son dakikada yiyecekler, sen gitme' dedi. Gerçekten de son dakikada Rizespor golü atınca bağırmaktan tansiyonum düştü, yere oturdum."

Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birinde yerli oyuncuların verdiği bu hararetli reaksiyon, Galatasaray taraftarları tarafından sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.