Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi mali açıdan uçuracak çılgın proje! "Her ay 1 milyar girdi"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sports Digitale kanalına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer stratejisinden teknik direktör bilmecesine kadar birçok konuya değinen Yıldırım, kulübün mali bağımsızlığını ilan etmesini sağlayacak ve Türkiye gündemine oturacak devasa bir gizli projeyi ilk kez ilan etti.

TRANSFERDE SON VİRAJ! "İSTESEM ŞU AN 2 SANTRFORA İMZA ATTIRIRIM"

Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro kuracaklarının sözünü yineleyen Aziz Yıldırım, transfer bütçesini doğru kullanmak adına pazarlıkları sıkı tuttuklarını ifade etti. Yıldırım, "Önceliğimiz kesinlikle santrfor. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek, orada mücadele edecek bir kadro yapacağız. Biz bu santrforları mutlaka alacağız. Ben şu anda istesem 2 santrfor birden imza attırabilirim. Son hattayız, süreç tamamlanmak üzere. Ancak 'fazla para vereyim hemen gelsin' dersek yarın getiririz. Kulübe yazık olur, bu yüzden pazarlıklar titizlikle devam ediyor." dedi.

Öte yandan defansa takviye yapılması gerektiğini belirten Yıldırım, "Takıma sadece golcü değil, savunma hattı için de takviye yapacağız. Bir stoper alacağız, duruma göre sol bek de alabiliriz. Ayrıca kadrodan bonservisli oyuncu satışı da gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

EDERSON YORUMU VE ELEŞTİRİLERE CEVAP

Takımın mevcut kalecisi Ederson ile ilgili gelen eleştirilere de değinen Yıldırım, futboldaki taktiksel değişime dikkat çekerek oyuncusuna sahip çıktı. Yıldırım, "Ederson iyi kaleci. Bu sezon bir uyum sorunu yaşadı ama burada tek sebep kendisi değil, önündeki defans hattı da etken... Avrupa'da futbol artık hep 30 metrede, çok dar alanda oynanıyor. Bunu görmek lazım." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ! KULÜBE HER AY 1 MİLYAR GİRECEK"

Konuşmasının en dikkat çekici bölümünde Fenerbahçe için hazırladıkları gizli ekonomi modeline değinen Aziz Yıldırım, bu projenin sadece kulüp değil, Türkiye ölçeğinde devasa bir adım olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bütün Fenerbahçeliler bilsin, kendim için değil... Arkadaşlarımla beraber bir proje üstünde çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin büyük projelerinden biri. Eğer becerebilirsek, yapabilirsek... İnanıyorum yapacağız, çözeceğiz... O zaman kulübe 18 ila 24 aydan sonra her ay 1 milyar girdi sağlarlar. Bize yaramaz ama bizden sonra gelen yönetimlere yarayacak bir proje. İnşallah onu da hayata geçireceğiz."

Projenin detaylarını rakiplerin strateji kapmaması ve sürecin sekteye uğramaması adına seçim öncesinde tam olarak açıklamayı planlamadıklarını belirten Yıldırım, "Detaylar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, ancak gerekirse seçim sürecinde açıklarız" diyerek açık kapı bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖR BİLMECESİ: "HOCA BENİM, RAHAT OLUN!"

Fenerbahçe kamuoyunda her gün yeni bir teknik direktör isminin ortaya atılmasına esprili ve sert bir yanıt veren Aziz Yıldırım, sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu hatırlattı:

"Hoca benim, hoca benim! Herkes rahat olsun, tam anlamıyla rahat olsun. Şu anda profesyonel ekibimiz hoca konusunda da gece gündüz çalışıyor, henüz son kararımızı vermedik. Belirlediğimiz isimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Günün sonunda tüm sorumluluk benim ve yönetim kurulunundur."