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Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki

17.07.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Metin: - "Belediye Başkanı açıkça suç işlemiştir. Konfederasyon olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" - Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci: - "İnsanlar ağızlarından çıkan laflara dikkat etmeli, özellikle yönetici pozisyonundaki insanların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Hadlerini aşmamaları lazım"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Metin ve Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in, kent merkezindeki yol ve kaldırım çalışmalarını incelediği sırada engellilere yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Metin, AA muhabirine, Belediye Başkanı Demir'in, kent merkezindeki kaldırım çalışmalarını incelediği sırada söylediği, "Biz engellilerin elinden tutar götürürüz. Her yol bitti, engelli kaldı." sözlerinin, engelli haklarını yok saymak demek olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin de insan hakları ve onuruna yakışır şekilde yaşamayı hak ettiğini vurgulayan Metin, şöyle konuştu:

"5378 sayılı Engelliler Kanunu'nun geçici 2. ve 3. maddesi ve Anayasa'nın 10. maddesi, açıkça bütün yapılı çevrenin engelli erişimine uygun hale getirilmesini emrediyor. Belediye Başkanı'nın yaptığı şey, hem kanunlara aykırı bir durum, söylediği de 5378 sayılı Engelliler Kanunu'na göre açıkça engelliliğe dayalı ayrımcılıktır. Medeni Kanun'da da ayrımcılık suçtur. Dolayısıyla Belediye Başkanı açıkça suç işlemiştir. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

- "Bu konuda çok öfkeliyiz"

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci de Belediye Başkanı'nın sözlerinin, "rahatsız edici" olduğunu dile getirdi.

Demirci, şöyle devam etti:

"İnsanlar ağızlarından çıkan laflara dikkat etmeli, özellikle yönetici pozisyonundaki insanların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Hadlerini aşmamaları lazım. Belediye Başkanı hadsizlik etmiştir. Bu konuda çok öfkeliyiz. Özellikle yönetici konumundaki insanların vatandaşa daha saygılı daha ölçülü davranması lazım. Kimseyi rencide edecek, küçük görecek sözler sarf etmemesi gerekiyor."

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