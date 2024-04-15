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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir mazbatasını aldı:

AA AA
15.04.2024 15:31
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CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir, mazbatasını aldı.

Ardahan Adliyesinde basına kapalı düzenlenen törende, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkan Vekili Melike Arslantaş, Demir'e mazbatasını takdim etti.

Törende, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve partililer ile CHP'li ilçe belediye başkanları hazır bulundu.

Faruk Demir, tören sonrası kalabalık bir grupla yürüdüğü belediye binası önünde, bundan sonra da ayrı gayrı olmadan çalışmasını sürdüreceğini söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Demir, şöyle konuştu:

"Eşim Zuhal Demir'e ve tüm demokrasi bileşenlerine teşekkür ediyorum. Demokrasi güzel bir şeydir. Gönüllere girmişseniz, halk sizi takdir eder. Bu seçimin sonuçlarında da bunu çıkarmamız lazım. Güvenlik açısından hiçbir sorun yaşatmayan emniyet teşkilatımıza ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Önümüzde 5 yıl var. Bir önceki 5 yılda olduğu gibi ayrım yapmadan Ardahan'ı mutlu insanlar kenti yapacağız."

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Faruk Demir Ardahan ardahan belediye başkanı mazbata

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