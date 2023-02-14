Ardahan Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir öncülüğünde belediye ekipleri vatandaşlarla el ele vererek bölgeye hem yardım gönderiyor hem de lojistik destek sağlıyor.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Tüm ülke yüzyılda bir görülebilecek felaketin yaralarını sarmaya çalışırken yerel yönetimlerde imkanlar dahilinde bölgeye yardım elini uzatıyor. Sosyal devletin ve belediyeciliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı bu afet günlerinde Ardahan Belediyesi bölgeye tam 4 ayrı çalışma ekibi gönderdi. Ayrıca deprem için hemen bir sosyal yardımlaşma kampanyası başlatıldığını duyuran Başkan Faruk Demir, 3 TIR ve 1 kamyon; gıda, giyim, ısınma malzemesi olmak üzere 1 sıcak yemek dağıtım aracını bölgeye gönderdi. Kapalı otopark altında belediye öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına Belediye çalışanlarının yanı sıra Ardahanlı gönüllüler ve üniversiteli gençler de destek verdi. El birliğiyle ayrıştırılan ve paketlenen yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi. Ardahan Belediyesi ayrıca Fen İşleri müdürlüğünden 5 kişilik teknik ekip, 1 İtfaiye aracı ve ekibi, 1 cenaze aracını da deprem bölgesinde görevlendirdi. Belediye elindeki konteynerleri de depremzedelere barınma hizmeti vermesi için afet alanına gönderdi.

Ardahan Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş- Elbistan, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa’da çalışma yürütüyor. Alanda ise toplam 9 araç ve 14 kişi çalışıyor. Yaşanan büyük afetle ilgili açıklama yapan Başkan Demir, ’’Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acının gerçekten tarifi yok. Tüm illerimiz gibi biz de Ardahan Belediyesi olarak alanda çalışıyoruz. Yardımlarla yaraya merhem olmaya çalışan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.

