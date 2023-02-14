YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

Ardahan Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

14.02.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin sınavını verirken depremzedeler için tüm imkanlar da seferber edildi.

Ardahan Belediyesi depremzedeler için seferber oldu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir öncülüğünde belediye ekipleri vatandaşlarla el ele vererek bölgeye hem yardım gönderiyor hem de lojistik destek sağlıyor.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Tüm ülke yüzyılda bir görülebilecek felaketin yaralarını sarmaya çalışırken yerel yönetimlerde imkanlar dahilinde bölgeye yardım elini uzatıyor. Sosyal devletin ve belediyeciliğin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı bu afet günlerinde Ardahan Belediyesi bölgeye tam 4 ayrı çalışma ekibi gönderdi. Ayrıca deprem için hemen bir sosyal yardımlaşma kampanyası başlatıldığını duyuran Başkan Faruk Demir, 3 TIR ve 1 kamyon; gıda, giyim, ısınma malzemesi olmak üzere 1 sıcak yemek dağıtım aracını bölgeye gönderdi. Kapalı otopark altında belediye öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına Belediye çalışanlarının yanı sıra Ardahanlı gönüllüler ve üniversiteli gençler de destek verdi. El birliğiyle ayrıştırılan ve paketlenen yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi. Ardahan Belediyesi ayrıca Fen İşleri müdürlüğünden 5 kişilik teknik ekip, 1 İtfaiye aracı ve ekibi, 1 cenaze aracını da deprem bölgesinde görevlendirdi. Belediye elindeki konteynerleri de depremzedelere barınma hizmeti vermesi için afet alanına gönderdi.

Ardahan Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş- Elbistan, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa’da çalışma yürütüyor. Alanda ise toplam 9 araç ve 14 kişi çalışıyor. Yaşanan büyük afetle ilgili açıklama yapan Başkan Demir, ’’Ülke olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acının gerçekten tarifi yok. Tüm illerimiz gibi biz de Ardahan Belediyesi olarak alanda çalışıyoruz. Yardımlarla yaraya merhem olmaya çalışan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyorArdahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Gaziantep'te enkaz altında kalarak şehit olan yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandıGaziantep'te enkaz altında kalarak şehit olan yedek astsubay Cengizhan Üz son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ta berberler ve kuaförler, yurtlarda kalan depremzedelerin kişisel bakımını yaptıSivas'ta berberler ve kuaförler, yurtlarda kalan depremzedelerin kişisel bakımını yaptı
Anahtar Kelimeler:
deprem

Ardahan Namaz Vakitleri 14 Şubat Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
12:28
İkindi
15:20
Akşam
17:48
Yatsı
19:08
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.