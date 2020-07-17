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Ardahan Belediyesi’nden altyapı seferberliği

ARDAHAN HABERLERİ  | 17.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine şehrin, batı şehirleriyle kıyaslanamayacak seviyede olan alt yapı ve üst yapısını kurtarma noktasında sürekli olarak sahada bulunan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, problem bulunan noktalarda bizzat incelemede bulunarak yapılan çalışmaları yerinde denetliyor.Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde gündüz ve gece yaşanan kanalizasyon tıkanıklıklarına müdahale ederek ve su arızalarını gideriyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine şehrin, batı şehirleriyle kıyaslanamayacak seviyede olan alt yapı ve üst yapısını kurtarma noktasında sürekli olarak sahada bulunan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, problem bulunan noktalarda bizzat incelemede bulunarak yapılan çalışmaları yerinde denetliyor.
Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il genelinde gündüz ve gece yaşanan kanalizasyon tıkanıklıklarına müdahale ederek ve su arızalarını gideriyor. Temizlik işleri ekipleri yol diplerindeki ve kaldırım kenarlarındaki otları temizliyor.
Öte yandan bazı mahallelerde kanalizasyon giderlerine bağlanan ahır giderleri bacalarda tıkanmalara sebep olmasından dolayı zabıta ekipleri tarafından giderleri kanalizasyona bağlı olan ahırları tespit etmeleri durumunda ahır sahiplerine dava açılarak gerekli cezai işlemin uygulanacağı belirtildi.

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