Ardahan-Çıldır Karayolu’nda kar ve tipi nedeniyle tırlar mahsur kaldı

Ardahan-Çıldır Karayolu’nda etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı buzlanan yolda tırlar mahsur kalırken, kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Çıldır Karayolu’nda kontrollü geçişe izin veriliyor. Araç sürücülerinin zincir takarak ilerlemeye çalıştığı buzlu yolda, bazı tır sürücüleri kurtarılmayı bekliyor. Karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

13 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla süren kar yağışı, merkez ve ilçelerde etkili oldu. Merkezde 10, Posof’ta 1, Hanak’ta 1 ve Göle’de 1 olmak üzere toplam 13 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor

