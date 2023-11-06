YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

06.11.2023 07:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan, Kars ve Erzincan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı alındı.

Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan kararla kuruma bağlı okul ve kantinlerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlara gönderilen mesajda, "İl geneli tüm okul kantinlerimizde İsrail mallarına boykot uyguluyoruz. Boykot var." ifadesine yer verildi.

KARS

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Murat Bakırhan da kent esnafına ve halkına İsrail menşeli ürünleri boykot etme çağrısı yaptı.

Bakırhan, Filistin'in katliama uğradığını belirterek, "Katil İsrail saldırılarıyla ölen masum çocuklarımız, kadınlarımız var. Din kardeşlerimiz ve insanlık ölüyor ve bizlerin bunu doğal karşılamamız mümkün değil." ifadesini kullandı.

ESOB Başkanı olarak esnafa ve vatandaşlara seslenen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Katil İsrail'in ürünlerini satan firmaların ekonomik anlamda darboğaza girmesi lazım. Bildiğiniz gibi bir kolaya verdiğimiz ücret mermi olarak Filistin'de, Gazze'de masumların göğsüne giriyor, oradaki çocuklarımızı şehit ediyor. Biz de buradan, şehitler diyarından Gazi Kars'a yakışır şekilde esnaflarımıza çağrımız bir an önce katil İsrail'in mallarını boykot edelim, tepkimizi bu şekilde dünyaya gösterelim."

ERZİNCAN

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak kent sakinlerini İsrail ürünlerinin alınmamasıyla ilgili duyarlı olmaya davet etti.

Aksun, "Filistin'in yanındayız" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Filistin için biz de kararlıyız. İsrail ürünlerinin belediyemizce alınması yasaklanmıştır. Siz kıymetli hemşerilerimizi de bu hususta duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti Erzincan teşkilatları tüm kademeleri ile Filistin'in yanında, insanlık suçu işleyen katil İsrail'in karşısındadır. İsrail'in işlediği kabul edilemez suçları, Erzincan’daki 5 ilçe, 2 belde belediyelerimiz ile boykot ediyor ve belediye iştiraklerinde hiçbir İsrail menşeli ürün kullanmıyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı kartopu etkisi yapacak olan bu boykot çağrısına desteğe davet ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldıSoğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı
Niğde’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandıNiğde’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Tilki ilçeyi mesken tuttuTilki ilçeyi mesken tuttu
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:38
Öğle
11:58
İkindi
14:41
Akşam
17:07
Yatsı
18:29

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Derman göle eczanesi
Gole
Dündar eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

İstanbul'daki otelde düşerek hayatını kaybetmişti! Sır perdesi aralandı

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.