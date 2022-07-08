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Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

08.07.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ardahan merkezli Kars ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan merkezli 3 ilde gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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