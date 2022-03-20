Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Dün Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşım sağlanmaya başlandı.

İl genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları ve çığ yüzünden ulaşıma kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolu, karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle yeniden küçük araçların geçişine açıldı.

Söz konusu kara yolunda, 16 Mart'tan bu yana tır geçişlerine izin verilmiyor.

Yetkililer, yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülere araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyarılarda bulundu.



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