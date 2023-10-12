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Ardahan Valisi Çiçek, Aşık Şenlik Tüneli'nde incelemede bulundu

12.10.2023 08:05 | Son Güncelleme:
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yapımının tamamlanmasıyla Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayacak Aşık Şenlik Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Ardahan Valisi Çiçek, Aşık Şenlik Tüneli'nde incelemede bulundu

Çiçek, alana Karayolları 18'inci Bölge Müdürü Behçet Eren ve diğer ilgililerle gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çiçek, buradaki konuşmasında, yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete girmesi planlanan Aşık Şenlik Tüneli'nin Çıldır ilçesi ile Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı arasındaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Dağı altında yapıldığını söyledi.

Tünelin Çıldır ilçesi üzerinden Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayacağını ve özellikle kış aylarında ulaşımı çok önemli ölçüde rahatlatacağını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Mozeret Dağı'nın altında yapımı süren tünelin yakın zamanda açılışı planlanıyor. Tünelde çalışmaları yerinde inceledik, ilgililerden bilgi aldık. Tünelin hizmet vermesiyle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na, Gürcistan'dan ise bu tarafa ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Dolayısıyla bu durum Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı daha cazibeli hale getirecektir."

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