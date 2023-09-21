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Ardahan Valisi Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu

21.09.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sistemsel sorundan dolayı önceki gün tır yoğunluğunun oluştuğu Türkiye-Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu.

Ardahan Valisi Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu

Çiçek, Türkgözü Gümrük Kapısı'na, Posof Kaymakamı Emrah Akduman ile geldi.

Kapıdaki sınır ticareti, işleyiş, tır geçişleri ve gümrük faaliyetleri hakkında ilgililerden bilgi alan Çiçek, ayrıca kantar, x-ray, hangarlar, idari binalar, görüntüleme üniteleri ile tır parkı ihtiyacı için uygun olabilecek yerlerde de inceleme yaptı.

Vali Çiçek, inceleme sonrası, yeniden modernizasyonu yapılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nın, ticarette önemli bir yerinin olduğunu ifade etti.

Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi dolayısıyla 1 Eylül'de, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açılış gerçekleştirilmişti.

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