YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı

09.03.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, fahiş fiyat ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Vali Öner, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel ve zabıta ekipleri ile bazı zincir ve yerel marketleri denetledi. Özellikle yağ satış reyonları ile depoların incelendiği denetimlerde, ürünün etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Marketlerin depolarını da gezerek inceleyen Öner, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması uyarısında bulundu. Denetimlerde konuşan Öner, il genelinde görevli ekiplerce marketlere yönelik yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi. Kentte faaliyet gösteren marketlerde şu ana kadar yasal işlem yapılacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Öner, "Yapılan denetimlerde marketlerin reyonlarında vatandaşların ihtiyacını karşılayacak kadar ürün bulunduğunu gözlemledik. Ardahan'da stok konusunda sorun olmadığını tespit ettik. Yine de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öner, denetimlerde görev alanların hassas davranmalarını, bunun önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyorKafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyor
Kağıthane'de kuyumcu soygunuKağıthane'de kuyumcu soygunu
Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacakÖldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:24
Öğle
12:25
İkindi
15:39
Akşam
18:15
Yatsı
19:34
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlık sorunu ortadan kalkıyor! Her sabah bunu mutlaka yapın

Kabızlık sorunu ortadan kalkıyor! Her sabah bunu mutlaka yapın

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Duyan şaştı kaldı! Rolü için öyle bir hazırlık yaptı ki...

Duyan şaştı kaldı! Rolü için öyle bir hazırlık yaptı ki...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.