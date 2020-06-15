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Ardahan ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

ARDAHAN HABERLERİ  | 15.06.2020 10:33 | Son Güncelleme

Ardahan ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

Ardahan merkezi ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Vali Mustafa Masatlı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldığını söyledi.

Bugünden itibaren merkez ve 5 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Masatlı, "Ardahan'da dış kaynaklı olarak vaka sayısında artışlar oldu. Bizde aslında vaka sayısı son derece düşüktü. Başka illerden gelenlerden dolayı artış oldu. Örneğin 3 vakamız varken şu an bu sayı 18'e yükseldi. Biz de bunun daha da artmaması için bu ve benzeri bazı tedbirler aldık. Amacımız ilimizi vakada sıfır noktaya düşürmektir." diye konuştu.

Masatlı, herkesin tedbirlere uymasını istedi.

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