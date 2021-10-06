YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

06.10.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Koronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanımKoronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanım
Ardahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulunduArdahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:04
Öğle
12:02
İkindi
15:15
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Büyük Eczanesi
Merkez
Yenı Göle Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.