Ardahan'da 115 hayvan yetiştiricisine 18 milyon lira kredi desteği sağlandı

Kentte 2020'de faaliyete geçen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü yenilendi.

Vali Hüseyin Ömer, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bu protokolün önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu projenin bölgedeki küçükbaş hayvancılığına önemli ivme kazandırdığını ifade eden Öner, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen bu proje ile bölgemizin tarım ve hayvancılığına önemli katkılar oldu. Projenin hayata geçmesiyle ilimizde 115 yetiştiricimize toplamda 18 milyon lira hayvan alım kredisi desteği sağlandı. Bu kredi finansmanı ile yetiştiricilerimiz 11 bin 500 adet küçükbaş hayvan alımı yaptı." diye konuştu.

Öner, bu yıl ise üreticilerin kullanabilecekleri kredi limitinin 250 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası yetkilileri arasında protokol imzalandı.



