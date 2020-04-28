YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da 23 koronavirüs hastasının tedavisi tamamlandı

Ardahan'da 23 koronavirüs hastasının tedavisi tamamlandı

ARDAHAN HABERLERİ  | 28.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Ardahan'da 23 koronavirüs hastasının tedavisi tamamlandı

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 23 hastanın taburcu edildiği bildirildi.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 23 kişinin sağlıklarına kavuştuğunu belirtti.

Taburcu edilen hastaların bir süre evlerinde kalacağını aktaran Masatlı, "Bugüne kadar ilimizde koronavirüs tedavisi tamamlanan 23 hastamızı evlerine gönderdik. Bu süreçte hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Tedbir ve kurallara uyan Ardahanlılara teşekkür eden Masatlı, Kovid-19'un alınan tedbirlerden daha güçlü olmadığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 bin 266 liralık kovalamaca! Dakikalarca sürdü 3 bin 266 liralık kovalamaca! Dakikalarca sürdü
Karantinada insanın içini ısıtan görüntüler Karantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Anahtar Kelimeler:
23 hasta taburcu oldu Ardahan koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Karesi, iftarda evlere misafir

Karesi, iftarda evlere misafir

Ardahan Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:04
Öğle
12:12
İkindi
16:01
Akşam
19:10
Yatsı
20:40

Ardahan Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ardahan Belediyesi maske üretimine başladı

Ardahan Belediyesi maske üretimine başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ardahan Belediyesi’ne ambulans hibe edildi

Ardahan Belediyesi’ne ambulans hibe edildi

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.