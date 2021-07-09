Ardahan'da 25 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da yasa dışı yetiştirildiği belirlenen 25 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği "Tipi"nin desteğiyle Çıldır ilçesinde daha önce belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, Kayabeyi köyü kırsalındaki arazide, boyları 50 ile 75 santimetre arasında değişen 25 bin 600 kök Hint keneviri tespit etti.

Hint kenevirleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince yakıldı.

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