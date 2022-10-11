Ardahan'da 269 sikke ve 7 obje ele geçirildi

Ardahan'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 269 sikke ve 7 obje yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kentte durdurulan yolcu otobüsünde bir kişinin üst araması yapıldı.

Söz konusu kişinin çantasında 269 sikke ve 7 tarihi olduğu değerlendirilen objeye el konuldu.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



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