Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi

Ardahan'ın Hanak ilçesinde araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök keneviri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Vera"nın da katılımıyla Hanak ilçesi Sevimli köyü bölgesinde kenevir bitkisi ekenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kenevirleri imha etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz