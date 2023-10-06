YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da "Aşıklık Geleneği ve Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni" yapıldı

Ardahan'da "Aşıklık Geleneği ve Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni" yapıldı

06.10.2023 08:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da aşıklık geleneğinin yaşatılmasını sağlamak amacıyla "Aşıklık Geleneği ve Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni" düzenlendi.

Ardahan'da "Aşıklık Geleneği ve Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni" yapıldı

Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, aşıklık kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Aşıklık kültürünün ilgi duyan herkese ulaştırılması gerektiğini belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda ilimizin turizmine entegre etmek için tüm kurumlarla ortak çalışma yürütülmesi gereklidir. Çünkü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde özellikle aşıklık kültürünü görmek ve yaşamak isteyenler seyahatlerini bu şekilde planlıyorlar. Ardahan için bu konu önemli, bizler de bunun için çalışacağız."

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de Ardahan’ın halk edebiyatı ve aşıklık geleneğinin merkezi olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda üniversitemiz tarafından 3 yıl üst üste 80'den fazla yazar, şair ve ozanın katılım sağladığı 'Kafkaslar'dan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri' etkinlikleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Programa, akademisyenler, şairler, yazarlar, edebiyatçılar ve öğrenciler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kavgayı ayırmak isterken bıçak darbesiyle yaralandıKavgayı ayırmak isterken bıçak darbesiyle yaralandı
Bitlis’te hayvanlara şap aşısı yapıldıBitlis’te hayvanlara şap aşısı yapıldı
MSB: “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”MSB: “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”
Anahtar Kelimeler:
Ardahan şölen

Ardahan Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:03
Öğle
12:03
İkindi
15:16
Akşam
17:52
Yatsı
19:11

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

Yeni eczanesi
Merkez
Taniş eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.