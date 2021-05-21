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Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

21.05.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslıların fazla olması nedeniyle Sabaholdu köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.

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