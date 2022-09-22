Ardahan'da çiftçilere 80 ton tritikale tohumu dağıtıldı

Ardahan'da "Güzlük Tritikale Ekim Faaliyetlerinin Başlatılması" projesi kapsamında 160 işletmeye 3 bin 200 dekar alanda ekimi yapılmak üzere yüzde 75'i hibe 80 ton tritikale tohumu verildi.

Kentte, yüksek verim potansiyeline sahip olan, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen buğday ile çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin üretimi yaygınlaşıyor.

Göle ilçesindeki 75. Yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulunda projenin tanıtım programında konuşan Vali Hüseyin Öner, kentte tarım ve hayvancılığı daha iyi noktaya ulaştırmak için proje ve hizmetlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Söz konusu projeyi hayata geçirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Öner, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında ayrıca alımını yaparak oluşturacağımız 'Makine Parkı' ile de makine ve ekipman kullanımının yaygınlaşmasını sağlayarak üreticilerimizin ekim, hasat ve harman işlemlerini daha kısa sürede ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacaktır. Proje kapsamında, Göle ilçemizde makine parkımıza ikişer adet katı gübre dağıtma römorku ve rotovatör ile bir adet mibzer makinesini kazandırarak üreticilerimizin hizmetine sunacağız."

Öner, tarım ve hayvancılığı üretim yaparak destekleyenlere teşekkür etti.



