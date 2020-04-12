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Ardahan'da çoban ateşi örtü yangınına neden oldu

ARDAHAN HABERLERİ  | 12.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Ardahan'da çoban ateşi örtü yangınına neden oldu

Ardahan'da çoban ateşinden kaynaklanan örtü yangını söndürüldü.

Ardahan Kartalpınar Ormanlığından duman çıktığını fark edenler, durumu Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede örtü yangınından kaynaklandığı anlaşılan alevler, Ardahan İl Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Hanak Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin destek vermesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek, "Yangının çoban ateşinden çıktığını belirledik. Vatandaşımız bu dönem daha duyarlı olsun. Şükür, büyümeden söndürmeyi başardık. Ekiplerimizin organizeli çalışması ve hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü." ifadelerini kullandı.

Kaya, fidan ve çalılıkların zarar gördüğü bir hektarlık alandaki soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Ardahan örtü yangını

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