YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da çoban ateşinden fidanlık yandı

Ardahan'da çoban ateşinden fidanlık yandı

ARDAHAN HABERLERİ  | 01.11.2020 21:39 | Son Güncelleme

Ardahan'da çoban ateşinden fidanlık yandı

Ardahan'da, fidanlık alanda çoban ateşinden çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ardahan merkeze bağlı Tunçoluk köyü fidanlığında duman yükseldiğini gören vatandaşlar, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi.

Çoban ateşinden çıktığı anlaşılan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 5 hektar fidanlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Daha önceki yangınlar gibi bunun da ne yazık ki çoban ateşinden kaynaklandığını belirledik. Ancak erken haber verilmesi ve ekiplerin anında organizeli çalışmasıyla yangın söndürüldü. Bizlere başta köylüler olmak üzere, jandarma ve İl Özel İdaresinin de desteği oldu."

Kaya, ekiplerin bir süre alanda soğutma çalışması yaptığını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü

Ardahan Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
11:58
İkindi
14:45
Akşam
17:12
Yatsı
18:33

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Pamuk Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Masatlı, Günübirlik Tesis ve Çocuk Parkı inşaatını inceledi
Vali Masatlı, Günübirlik Tesis ve Çocuk Parkı inşaatını inceledi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.