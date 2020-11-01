Ardahan'da çoban ateşinden fidanlık yandı

Ardahan'da, fidanlık alanda çoban ateşinden çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ardahan merkeze bağlı Tunçoluk köyü fidanlığında duman yükseldiğini gören vatandaşlar, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi.

Çoban ateşinden çıktığı anlaşılan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Ardahan Orman İşletme Müdürü Metin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 5 hektar fidanlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Daha önceki yangınlar gibi bunun da ne yazık ki çoban ateşinden kaynaklandığını belirledik. Ancak erken haber verilmesi ve ekiplerin anında organizeli çalışmasıyla yangın söndürüldü. Bizlere başta köylüler olmak üzere, jandarma ve İl Özel İdaresinin de desteği oldu."

Kaya, ekiplerin bir süre alanda soğutma çalışması yaptığını sözlerine ekledi.

