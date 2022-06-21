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Ardahan'da dolu etkili oldu

21.06.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da dolu etkili oldu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Çıldır'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini doluya bıraktı.

Aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinde herhangi bir hasarın olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.

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