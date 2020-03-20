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Ardahan’da fırsatçılara geçit yok

ARDAHAN HABERLERİ  | 20.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Ardahan Belediyesi Zabıta Ekibiyle birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık görevlileri, marketleri denetledi.Dünyada korona virüsü için kırmızı alarm verilmişken kriz fırsatçılarına geçit verilmiyor.Ardahan Belediyesi Zabıta Ekibiyle birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık görevlileri, marketleri denetledi.Hijyen bilgisi ürünler kolonya sıvı sabun çamaşır suyu ıslak mendil anti bakteriyel ürünlerin alış satışlarındaki fiyat farkı olmuş mu, geçen ay satışları ile bu günkü satışta fahiş fiyat farkı var mı kontrol edildi.Ayrıca gıda maddelerindeki satışlar un bulgur makarna pirinç gibi ürünlerin fiyat denetimleri ile İrsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı.

Ardahan Belediyesi Zabıta Ekibiyle birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık görevlileri, marketleri denetledi.
Dünyada korona virüsü için kırmızı alarm verilmişken kriz fırsatçılarına geçit verilmiyor.
Ardahan Belediyesi Zabıta Ekibiyle birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık görevlileri, marketleri denetledi.
Hijyen bilgisi ürünler kolonya sıvı sabun çamaşır suyu ıslak mendil anti bakteriyel ürünlerin alış satışlarındaki fiyat farkı olmuş mu, geçen ay satışları ile bu günkü satışta fahiş fiyat farkı var mı kontrol edildi.
Ayrıca gıda maddelerindeki satışlar un bulgur makarna pirinç gibi ürünlerin fiyat denetimleri ile İrsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı. Ciddi bir olumsuzluğa rastlanmadı denetimlerin zincir marketlerimde kapsayarak ortak denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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