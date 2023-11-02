Ardahan'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

İl Müftülüğünce, Ardahan Belediyesinin de desteğiyle Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecek, içecek ve giyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

Kermesin açılışını Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Faruk Demir yaptı.

Vali Çiçek, gazetecilere, katkılarından dolayı belediye ile İl Müftülüğüne teşekkür ederek, "Gazze'de İsrail'in zulmü altındaki kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. Ben bütün herkese özellikle de hanım kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Çiçek ve Demir daha sonra satışa sunulan ürünleri tattı.

