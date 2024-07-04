Ardahan'da güvenli ulaşım için bölünmüş yollar yapılıyor, heyelan duvarları örülüyor

Kentte, Valilik koordinesinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünce ulaşımda kalitenin artırılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda kenti çevre illere bağlayan yollar sıcak asfaltla konforlu hale getiriliyor, heyelan tehlikesi bulunan noktalara taş duvarlar yapılıyor.

Son 20 yılda kentte 392 kilometre bölünmüş yol yapıldı ve heyelanların önlenmesi amacıyla da 167 bin metrekare istinat duvarı örüldü.

Devletin bu yatırımlarıyla Mersin veya İstanbul limanlarından yola çıkan tırlar, Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na tamamen bölünmüş yolla ulaşıyor.

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ İNSAN CANI, YANİ KAZALARIN AZLIĞI"

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kentte 2002'de bölünmüş yol olmadığını ancak bugün gelinen noktada 392 kilometre yolun bölünmüş olarak hizmet verdiğini söyledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürü Behçet Eren ile Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde yapılan istinat duvarı ve Tazeköy mevkisindeki sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Çiçek, heyelanlı bölgelerde 167 bin metrekare istinat duvarı inşa ettiklerini ifade etti.

Çiçek, açılan tünellerle ve bölünmüş yollarla, araçların tasarruflu geçişini sağladıklarını vurgulayarak, "Gerek trafik güvenliği açısından, gerek vatandaşımızın kolay erişimi açısından gerekse de ekonomik açıdan yollarımız önemli yatırımlardır. Bizim için en önemlisi insan canı, yani kazaların azlığı. Örneğin geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda çok şükür ölümlü bir kazamız olmadı. Hamdolsun herhangi bir ölümlü kaza olmadan bayramı atlamış olduk. Hemşerilerimiz de kurallara uydu, tedbirli davrandı." diye konuştu.

"ÇILDIR-AKTAŞ GÜMRÜK KAPISI'NA ULAŞIM DAHA DA İYİ OLACAK"

Mozeret Tüneli ikinci tüpünü bu yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını aktaran Vali Çiçek, "Mersin veya İstanbul'daki bir limandan yola çıkan tır, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na bölünmüş yollarla varıyor. Mozeret Tüneli'nin faaliyete geçmesiyle ulaşım daha da iyi olacak." dedi.

Son 20 yılda 392 kilometre bölünmüş yol yapıldığını söyleyen Çiçek, "Örneğin 2002 yılında bizim bölünmüş yolumuz yoktu fakat geçen yıl 146 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bu da yapılan yolların yarıya yakın bir oranı demektir. Ilgar Dağı Tüneli ve Göle-Kars yolunda çalışmalarımız olacak. Amacımız ulaşımı il geneli sorunsuz hale getirmektir. Bu hizmetlerin tamamı vatandaşımız için yapılıyor." ifadelerini kullandı.





