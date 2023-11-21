YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı

Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı

21.11.2023 13:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü Gümrük Kapısı ile uygulamalarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nın yanı sıra il genelinde güvenliğe ilişkin çalışmalar yapıyor.

Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Gümrük müdürlüklerine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ekipler, il ve ilçelerdeki güvenlik uygulamalarında da haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheliyi yakaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptıBalıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptı
Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildiNemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi
Yunusemre kendi elektriğini üretecekYunusemre kendi elektriğini üretecek
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:56
Öğle
12:00
İkindi
14:31
Akşam
16:54
Yatsı
18:17

Ardahan Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Salı

Derman göle eczanesi
Gole
Derman eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.