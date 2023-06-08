Ardahan'da hayvancılığı geliştirmek için 10 köye seyyar çoban evi ve sıvat temin edildi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'nde, 2022 yılı Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında düzenlenen törende, bölgede hayvancılığın gelişmesi amacıyla birçok çalışma ve proje yürüttüklerini söyledi.

Hayvancılık için çoban evi ve sıvatların çok önemli altyapı unsurları olduğunu dile getiren Öner, "Ardahan, Türkiye'nin kırsal kesim nüfusunun en yoğun olduğu şehirlerden biridir. Çok ciddi bir kesimi kırsalda yaşıyor. Bunun tamamına yakını özellikle hayvancılıkla uğraşıyor. Üretim kültürü bu yönde. Biz de bu alanı geliştirmenin gayretindeyiz. Çoban evleri ve sıvatlar önemli ihtiyaçtı. İnşallah bu projeler hayata geçtikçe üreticimiz daha çok kazanacak, istihdamı da korumuş olacağız. Çünkü gelir bol olunca vatandaşımız bölgesinde kalacak." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de projeye ilişkin teknik bilgi verdi.

Posof'a bağlı Alköy Köyü Muhtarı Ali Erşentürk, projenin hayata geçmesinin sevincini yaşadığını belirterek, "Çoban evlerini çok beğendik. 3 yıl önce böyle bir talebimiz vardı. Bugün de buna kavuştuk. Güneş panelli çoban evinde çobanımız artık rahat edecek." diye konuştu.

Vali Öner, daha sonra 10 köye dağıtılan 10 seyyar çoban evinin anahtarlarını muhtarlara teslim etti.

