YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde 250 konutun kuraları çekildi

Ardahan'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde 250 konutun kuraları çekildi

07.11.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında 250 konutun kuraları çekildi.

Ardahan'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde 250 konutun kuraları çekildi

İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

Burada noter huzurunda ilk kurayı çeken Demir, konutların hayırlı olmasını diledi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Togg'a da sahip olmayı hayal ettiğini ifade eden İpek, "Allah devletimizden razı olsun. Güzel bir duygu. Ev sahibi olduk. İnşallah Togg'a da sahip oluruz. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ardahan'da 8 üniversite öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduArdahan'da 8 üniversite öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu
Kırsaldaki öğrenciler için çok amaçlı salon yapıldıKırsaldaki öğrenciler için çok amaçlı salon yapıldı
Borçka-Karagöl sonbaharda düğün çekimlerinin gözde mekanıBorçka-Karagöl sonbaharda düğün çekimlerinin gözde mekanı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan kura çekimi

Ardahan Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:40
Öğle
11:58
İkindi
14:40
Akşam
17:06
Yatsı
18:27
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.