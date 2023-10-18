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Ardahan’da İsrail’in Gazze’deki hastaneye saldırısı protesto edildi

18.10.2023 14:27 | Son Güncelleme:
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Ardahan’da İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Hastanesi’ne yönelik saldırısı protesto edildi.

Ardahan’da İsrail’in Gazze’deki hastaneye saldırısı protesto edildi

İsrail’in abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Hastanesi’ni bombalamasının ardından Ardahan’da vatandaşlar, başta Merkez Camisi olmak üzere diğer camilerde de bir araya gelerek öğle namazından sonra hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Merkez Camisindeki cemaat daha sonra cami önünde toplanarak İsrail’e tepki gösterdi, saldırıların sona ermesini istedi.
Grup adına konuşan Osman Erdem, Filistinliler için toplandıklarını belirterek, yapılan bu katliam ve zulmün durmasını istediklerini ve bunun için dua ettiklerini ifade etti. Erdem, ’’Bizler bir binanın tuğlaları gibi olduğumuza inanan mümin insanlar olarak ve imanın iman etmedikçe cennete giremeyeceğimizi, bunun da şartının birbirimizi sevmek olduğunu bilen Müslümanlar olarak buradayız. Bugün Türkiye’deki bütün camilerde ölen kardeşlerimizin ruhu için cenaze namazları kılındı ve dualar edildi. İslam Düşmanları şunu bilmeli ki ne pahasına olursa olsun Allah nurunu tamamlayacaktır. Ve zafer Müslümanların olacaktır. Duamız şudur ki Gazze’deki mümin kardeşlerimizin üzerine sabır yağdırması, ayaklarını yolunda sabit kılmasını ve er yada geç yardımı ile onları muzaffer kılmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyoruz" dedi.

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