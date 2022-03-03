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Ardahan'da kar etkisini artırdı

03.03.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kar etkisini artırdı

Ardahan'da gün boyunca etkili olan sağanak, akşama doğru yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar etrafı beyaz örtü ile kaplarken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde etkisini sürdüren kar, yüksek kesimlerde ise tipiye dönüştü.

Halil Efendi Mahallesi'nde de artan karla karışık yağmur, bazı yol ve evlerde su baskınına neden oldu.

Su baskınlarının olduğu bölgelerde Ardahan Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:26
İkindi
15:34
Akşam
18:08
Yatsı
19:27
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

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