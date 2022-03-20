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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 33 araç kurtarıldı

20.03.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 33 araç kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 33 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl genelinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücüleri İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

Araçların olduğu yerlerde kar temizleme çalışması yapan ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 33 aracı iş makineleri yardımıyla kurtardı.

Yapılan çalışmalar kapsamında kentte kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 157 köy yolunun 56'sı da ekipler tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, gece saatlerinde tipinin etkisini arttırdığına dikkati çekerek, sürücüleri tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler, ulaşım sağlanamayan kapalı yollarda da çalışma başlatmak için tipinin etkisini azaltmasını bekliyor.

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