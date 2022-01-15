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Ardahan'da kar ve tipi, ulaşımda aksamaya neden oluyor

15.01.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da kar ve tipi, ulaşımda aksamaya neden oluyor

Ardahan'da, kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kentte gün boyunca etkili olan kar yağışı, rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. Özellikle akşam saatlerinde kent genelinde yoğunlaşan tipi, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Olumsuzluk yaşanmaması için ulaşımın kontrollü sağlandığı Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarında tır geçişlerine izin verilmiyor.

Tipi, kent merkezini ilçe ve diğer illere bağlayan tüm yollarda etkili oluyor. Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

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