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Ardahan’da Kasım ayı Kaymakamlar toplantısı yapıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 08.11.2020 12:52 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, Kasım ayı Kaymakamlar toplantısı yapıldı.Toplantıda; Sağlık, Eğitim, Tarım, Hayvancılık, Sosyal Hizmetler, AFAD acil yardım konuları, sosyal yardımlaşma konuları, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdare yatırımları, KÖYDES programı ve Kaymakamlıkların yürüttüğü diğer projeler başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri değerlendirildi.Vali Öner, gündem maddeleriyle ilgili konuların titizlikle takip edilmesi, sezon sonuna yaklaşılması dolayısıyla iş programında yer alan konuların hızlı bir şekilde toparlanması, yaklaşan kış mevsimi ile ilgili alınması gereken tedbirler, pandemi sürecinde ilgili bakanlıkların aldığı karar ve talimatlar sorunsuz bir şekilde uygulanması ve vatandaşa ulaştırılan hizmetlerin iyi koordine edilmesi yönünde Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara talimatlarda bulundu.

Ardahan’da Kasım ayı Kaymakamlar toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, Kasım ayı Kaymakamlar toplantısı yapıldı.
Toplantıda; Sağlık, Eğitim, Tarım, Hayvancılık, Sosyal Hizmetler, AFAD acil yardım konuları, sosyal yardımlaşma konuları, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdare yatırımları, KÖYDES programı ve Kaymakamlıkların yürüttüğü diğer projeler başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri değerlendirildi.
Vali Öner, gündem maddeleriyle ilgili konuların titizlikle takip edilmesi, sezon sonuna yaklaşılması dolayısıyla iş programında yer alan konuların hızlı bir şekilde toparlanması, yaklaşan kış mevsimi ile ilgili alınması gereken tedbirler, pandemi sürecinde ilgili bakanlıkların aldığı karar ve talimatlar sorunsuz bir şekilde uygulanması ve vatandaşa ulaştırılan hizmetlerin iyi koordine edilmesi yönünde Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara talimatlarda bulundu.

Ardahan’da Kasım ayı Kaymakamlar toplantısı yapıldı

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