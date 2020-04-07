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Ardahan’da maskesi olmayan kalmayacak

ARDAHAN HABERLERİ  | 07.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, maske üretimine başladıklarını, kurulan atölye ile Ardahan ve çevresinde maske sorunu kalmayacağını müjdeledi.Korona virüs salgını önlemleri kapsamında maske kullanımı artmaya başlayınca stoklarda sorunlar yaşandı.Ardahan Belediyesi öncülüğünde kurulan atölyede ise maske üretimi için start verildi.

Ardahan’da maskesi olmayan kalmayacak

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, maske üretimine başladıklarını, kurulan atölye ile Ardahan ve çevresinde maske sorunu kalmayacağını müjdeledi.
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında maske kullanımı artmaya başlayınca stoklarda sorunlar yaşandı.
Ardahan Belediyesi öncülüğünde kurulan atölyede ise maske üretimi için start verildi. Atölyede 1 işçi günde ortalama bin adet üretim yapabiliyor. Atölyede hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun üretim yapılıyor.
Maskeler başta hastanede çalışan sağlık çalışanları olmak üzere kurumlara ve halka ücretsiz olarak verilecek.
Atölyede çalışan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Faruk Demir, "Değerli hemşehrilerim salgınla birlikte biliyorsunuz sağlık çalışanlarımızın dahi maske sıkıntısı çektiğine dair haberler çıktı. Yeni gelen makinelerimiz ile birlikte üretime başladık. Gerekirse Doğu Anadolu’nu tamamına göndereceğiz. Hedefimiz 200 bin adet maske üretmek" dedi.

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