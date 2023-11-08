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Ardahan'da organ bağışı semineri düzenlendi

08.11.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile Ardahan Üniversitesi (ARÜ) işbirliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik organ bağışı semineri gerçekleştirildi.

Ardahan'da organ bağışı semineri düzenlendi

Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen seminerde, öğrenci ile katılımcılar, organ bağışı konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirildi.

Aynı zamanda Organ ve Doku Nakli İl Koordinatörü olan İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu, yaptığı konuşmada, ülkede 30 bine yakın hastanın organ bağışı beklediğini söyledi.

Her organ bağışının bir can olduğunu belirten Askeroğlu, "Ülkemizde yılda ortalama 2 bin kişi beyin ölümü sonrası vefat ediyor. Tedavi için organ naklinden başka şansı olmayan onca hasta ise ölümün eşiğinde bekliyor. Beyin ölümü gerçekleşenlerin aileleri, organ bağışı kararlarıyla hastalara yeni hayatlar vermeye vesile olabilirler." diye konuştu.

Askeroğlu, 1980'de Din İşleri Yüksek Kurulunca, organ bağışı konusunda fetva verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in Maide Süresi 32. ayetinde der ki 'Kim bir canlıya hayat verirse tüm canlılara hayat vermişçesine sevap kazanır'. Ülkemiz, canlıdan canlıya organ naklinde başarılı bir konumda yer almaktadır. Ancak kadavradan, yani beyin ölümü gelişip aileleri tarafından bağış sonrası canlıya yapılan nakillerde ne yazık ki çok gerideyiz. Ölüm sonrası organ bağışlanarak birçok hastanın hayata bağlanmasına vesile olmak bizim elimizde."

Ardahan'da organ bağışı semineri düzenlendi

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