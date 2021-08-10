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Ardahan'da oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk öldü

10.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk öldü

Ardahan'da oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kent merkezine bağlı Tepesu köyü oturan Seyithan Güzel, evlerinin yakınından geçen dere kenarında oynarken dengesini kaybedip suya düştü.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan küçük Seyithan, ambulans ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minik Seyithan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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