Ardahan’da sıcaklık sıfırın altına düştü

Göle ilçesinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 1 derece olarak ölçüldü. Eylül ayının ortalarına gelindiği şu günlerde Ardahan’da kış kendisini göstermeye başladı.

Araçların camlarının buz tutuğu kentte, vatandaşlarda soğuktan etkilendi. Sabah erken saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, bir taraftan araçlarının camlarının buzunu temizlerken, diğer taraftan da araçlarını çalıştırarak içerisini ısıttı.

Kışın erken geldiğini ifade eden vatandaşlar, kış hazırlıklarını başladıklarını kaydetti.

