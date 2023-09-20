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Ardahan’da sıcaklık sıfırın altına düştü

20.09.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’da soğuk hava etkili olmaya başladı.

Ardahan’da sıcaklık sıfırın altına düştü

Göle ilçesinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 1 derece olarak ölçüldü. Eylül ayının ortalarına gelindiği şu günlerde Ardahan’da kış kendisini göstermeye başladı.

Araçların camlarının buz tutuğu kentte, vatandaşlarda soğuktan etkilendi. Sabah erken saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, bir taraftan araçlarının camlarının buzunu temizlerken, diğer taraftan da araçlarını çalıştırarak içerisini ısıttı.

Kışın erken geldiğini ifade eden vatandaşlar, kış hazırlıklarını başladıklarını kaydetti.

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Ardahan Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:47
Öğle
12:08
İkindi
15:35
Akşam
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Ardahan Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Pamuk eczanesi
Merkez
Taniş eczanesi
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