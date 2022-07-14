Ardahan'da sopalı kavgada 12 kişi yaralandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde çıkan sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

Kalecik köyü yaylasında, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olayda 12 kişi sopa darbeleriyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı.



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