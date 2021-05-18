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Ardahan'da tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 174 kişiye ceza kesildi

18.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 174 kişiye ceza kesildi

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, kurallara uymadığı belirlenen 174 kişiye toplam 536 bin 850 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, salgının yayılımını en aza indirmek için kısıtlama sürecinde kent genelinde yoğun denetim yaptı.

Kırsalda da çalışmalarını sürdüren jandarma, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kuralları ihlal eden 174 kişiye, toplam 536 bin 850 lira idari para cezası kesti.

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