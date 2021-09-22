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Ardahan'da taşıma sistemindeki 1384 öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor

22.09.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da taşıma sistemindeki 1384 öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor

Ardahan'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce taşıma sisteminde olan 16 okuldaki 1384 öğrenci ile ihtiyaç sahibi öğrencilere her gün sıcak yemek dağıtılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, taşıma sistemindeki öğrencilere dağıtılan yemeklerin yapıldığı Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu yemekhanesinde incelemelerde bulundu.

Bulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 farklı merkezdeki 1384 öğrenciye her gün sıcak yemek taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumumuzca taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan okullara sıcak öğlen yemeği verilmektedir. Bu kapsamda 16 taşıma merkezli okuldaki 1384 öğrenciye verdiğimiz öğlen yemeğini, ısı kaybetmeden muhafaza ederek ulaştırıyoruz. Bu öğrencilere ilaveten ihtiyacı olan öğrencilere de ücretsiz yemek vermekteyiz. Yemeklerin kalitesi yönünde çok olumlu dönüşler almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Taşıma sisteminde oldukları için yemek saatinde evlerine gitme imkanı olmayan öğrenciler ya da ihtiyaç sahibi öğrencilere sıcak yemek dağıtımının eğitim gördükleri okullarda her gün yapıldığı belirtildi.

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