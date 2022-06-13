YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

13.06.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen C.K'yi kent merkezine bağlı bir köydeki evinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan C.K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Bu kişinin evindeki aramada ise yayımlanması yasak olan bazı dokümanlar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyorKafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyor
Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak taşkına neden olduMalatya'nın Darende ilçesinde sağanak taşkına neden oldu
GÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
02:28
Sabah
04:29
Öğle
12:15
İkindi
16:15
Akşam
19:50
Yatsı
21:42
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

İngilizler öve öve bitiremedi! Türkiye'yi işaret ettiler

İngilizler öve öve bitiremedi! Türkiye'yi işaret ettiler

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.