Ardahan'da TMO hububat alımına başladı

Yetiştirdikleri buğday ve arpaları biçtiren üreticiler, ürünlerini TMO'ya getiriyor.

Burada TMO yetkililerince alınan numuneler, analiz edilerek ürünlerin kalitesi belirleniyor ve tartılarak alım gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki açık alanda toplanan hububatı inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cineviz, AA muhabirine, TMO'nun Ardahan'da ilk kez ofis açtığını, ofisin özellikle 2024 yılı üretimi için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

- Atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak

Ofisin açılmasının üretime de olumlu yansımasının olacağını kaydeden Cineviz, şunları kaydetti:

"2024'de üretimin artacağı yönünde bir beklenti var. Çünkü üreticiler daha disiplinli olacaklar. Üretici ürününü TMO alım standartları ve garantörlüğünde bileceği için ona göre alanlarını dizayn edecek. Aslında 2023 yılı için arzu edilen bir seviyede değildik ama bundan sonrasına umutla bakıyoruz. Arzu edilen bir seviyede olmadığımız hububat ekiliş alanlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Atıl tarım arazilerinin de üretime kazandırılması için çalışmanın ciddi manada fayda getireceğini öngörüyoruz."

Üretici Muhammet Ali Kızılkuş ise TMO'nun açılmasının önemli bir hizmet olduğunu belirterek, "Çok iyi oldu. Çünkü eskiden başka ile gidiyorduk. Şu an sorunsuz bir şekilde ürünümüzü verdik, görevliler bize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

